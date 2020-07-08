Отдых Порошенко на Мальдивах. ГБР объявило подозрение бывшему пограничнику

08.07.2020, 11:05, Новости дня

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему руководителю воинской части Государственной пограничной службы Украины, который в январе 2018 года дал подчиненным указание пропустить тогдашнего президента Петра Порошенко и сопровождавших его лиц через государственную границу “вне существующего пункта пропуска”, проинформировала пресс-служба ГБР 8 июля.

Офис генпрокурора уточнил, что Порошенко тогда отправлялся на отдых на Мальдивские острова.

Бывшего пограничника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка через государственную границу Украины по предварительному сговору группой лиц). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

“Сейчас следователи ГБР проверяют причастность подозреваемого и других лиц из числа руководства Государственной пограничной службы Украины и Управления государственной охраны Украины к переправке через государственную границу Украины бывших высокопоставленных чиновников без прохождения надлежащей процедуры паспортного и таможенного контроля вне пункта пропуска”, – сообщили в ГБР.

В январе 2018 года программа “Схемы” (совместный проект “Радіо Свобода” и телеканала “UA:Перший”) опубликовала расследование Mr. Petro Incognito об отдыхе Порошенко на Мальдивах, который, по данным журналистов, обошелся главе государства в 14 млн грн. В расследовании говорится, что тогдашний президент снял для отдыха целый остров. По информации “Схем”, президент и его сопровождающие покинули Украину под вымышленными именами.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что во время посещения Мальдив Порошенко пересекал границу законным способом.

Порошенко заявил, что пересекал границу по своему паспорту, а оплачивал и самолет, и отель со своего счета в украинском банке.

В августе 2019 года в ГБР сообщили, что начали досудебное разбирательство по статьям Уголовного кодекса Украины “служебный подлог”, “незаконная переправка лиц через государственную границу Украины” и “использование заведомо поддельного документа”. Экс-замглавы Администрации Президента Украины Андрей Портнов сказал, что производство было открыто по его заявлению.

В октябре Печерский райсуд Киева предоставил ГБР доступ к редакционной коммуникации журналистов программы “Схемы”, принимавших участие в подготовке расследования Mr. Petro Incognito. В редакции заявили, что среди прочего доступ предоставлен к материалам, не имеющим отношения к расследованию. В “Схемах” назвали чрезмерным объем данных, которые, согласно определению суда, должны получить следователи. Журналисты подчеркнули, что это несет угрозы раскрытия источников информации.

В ГБР заявили, что не будут собирать конфиденциальную информацию о журналистах и проводить обыски. Также в бюро подчеркнули, что их не интересуют источники информации журналистов.