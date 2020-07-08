 

Das Erste – в Германии идут дебаты о принятии на вооружение боевых дронов

08.07.2020, 10:54, Новости дня

С мая в правительстве ФРГ идут дискуссии о возможном оснащении разведывательных дронов оружием, пишет Das Erste: эта идея поддерживается Минобороны, считающим, что такой шаг повысит безопасность немецких вооружённых сил и гражданского общества. Критики же говорят, что боевые дроны понижают психологический барьер для применения летального оружия.


Reuters

Уже на протяжении долгого времени бундесвер использует разведывательные дроны в своих зарубежных миссиях, пишет Das Erste. Теперь же в немецком правительстве разгораются активные дебаты по поводу того, стоит ли оснащать эти дроны оружием.

По мнению самого бундесвера, а также Минобороны ФРГ, такой шаг необходим. «Боевые дроны не только повышают безопасность и уровень реагирования наших собственных сил, но и способны внести важный вклад в защиту гражданского населения», — приводит издание отрывок из отчёта немецкого Минобороны бундестагу.

Однако идею поддержали не все: критики утверждают, что таким образом будет понижен психологический барьер для применения летального оружия, пишет Das Erste. Они, в частности, ссылаются на то, как США используют дроны для охоты на террористов, совершая нацеленные убийства и нарушая международное право.

Das Erste напоминает, что дискуссия о боевом применении дронов идёт в ФРГ с мая. Эта идея была поддержана министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр. 



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