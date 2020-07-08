 

Грузия решила возобновить международное авиасообщение

08.07.2020, 10:53, Новости дня

Правительство Грузии решило восстановить прямое авиасообщение с Германией, Францией и странами Балтии. Первые рейсы начнут осуществляться с августа по маршруту Мюнхен – Тбилиси – Мюнхен, сообщил советник премьер-министра страны по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани.

Чиковани заявил, что «Грузия без каких-либо предварительных условий открывает свои границы для Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Франции», передает ТАСС.

Он добавил, что было достигнуто соглашение с немецким авиаперевозчиком Lufthansa «о начале с августа 2020 года выполнения регулярных рейсов в направлении Мюнхена два раза в неделю».

Ранее сообщалось, что Грузия лишилась миллиардов долларов из-за отсутствия туристов.

Накануне в Кремле заявили, что перспективы возобновления воздушного сообщения с другими странами пока неясные, так как в мире еще возникают различные новые очаги вспышек коронавируса.

Отметим, что Евросоюз с 1 июля начал открывать границы другими странами, однако в списке из 14 государств РФ нет.



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