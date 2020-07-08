Lotus опубликовала новые снимки гиперкара Evija

08.07.2020, 10:20, Новости дня

Британская марка Lotus выпустила новую модель гиперкара Lotus Evija, посвященного фильму о Джеймсе Бонде.

В свою очередь, по мотивам картины герой передвигался на Lotus Espirit S1, особенностью которой являлась опция переформатирования в гоночную лодку с полным набором вооружения. Новинка Evija сможет оказаться самой мощной в своем сегменте, так как здесь применили одновременно 4 силовых агрегата, которые выдают 1973 л.с. мощности. Разгон до сотни составляет порядка 3 секунд, предельная скорость автомобиля равна 322 км в час.

Эксперты анонсировали, что на полном заряде батареи можно проехать до 400 километров. Британский автопроизводитель намерен выпустить гиперкар ограниченным тиражом 130 машин, тогда как цена за минимальную версию составит от 1,5 миллиона евро.