 

В РФ подтвердили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

08.07.2020, 10:08, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 6562 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 700 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 6562 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 621, Подмосковье – 295, Ханты-Мансийском АО – 268.

Всего в стране выявлено 700 792 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 472 511 человек, из них 8631 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 173 летальных случая. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 667 человека.

Накануне, 7 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6368. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 194.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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