 

Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

08.07.2020, 10:00, Новости дня

В Украине установлен рекорд по суточному числу пациентов, которым удалось вылечиться от коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге 8 июля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Выздоровело 926 пациентов. Это такой абсолютный рекорд. И это такая очень приятная новость. Хочу в очередной раз поблагодарить вас, наших врачей, медицинских работников, которые борются за жизни”, – сказал глава Минздрава.

Он отметил, что общее число вылечившихся от COVID-19 достигло 23 119.

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, зафиксировано 23 летальных исхода. Общее число подтвержденных случаев составляет с начала эпидемии 50 414. Больше всего новых случаев за последние 24 часа было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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