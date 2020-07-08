 

В деле о золоте скифов поставили под сомнение объективность судьи

08.07.2020, 9:58, Новости дня

Объективность одного из судей, занимающихся рассмотрением дела о скифском золоте, вновь поставлена под сомнение, сообщила официальный представитель Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

«В настоящее время дата вынесения решения по делу о скифском золоте не определена, поскольку в отношении одного из судей вновь затребован отвод», – передает ТАСС слова представителя суда.

«Не определена и дата слушаний для рассмотрения этого вопроса», – добавила Зейлстра.

По словам официального представителя, это будет сделано позднее, через две-три недели.

В июле 2019 года Апелляционный суд Амстердама отложил решение по делу о так называемом «скифском золоте», потребовав дополнительную информацию. Российская сторона предоставила доказательства того, что золото скифов принадлежит музеям Крыма. 

Коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам в феврале 2014 года, до воссоединения Крыма с Россией. После этого российская и украинская стороны начали спор о принадлежности артефактов. В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию.

Напомним, в сентябре Крым предоставил суду неоспоримые доказательства по скифскому золоту.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.05 / Путин одобрил решение Богомаза баллотироваться в губернаторы Брянской области

29.06 / Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

18.05 / Начаты проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири – 2»

05.07 / “Реал” в гостях взял верх над “Атлетиком”

14.06 / В Минздраве заявили о неправильном понимании отмены самоизоляции

20.05 / Трамп и Макрон обеспокоены обострением иностранного вмешательства в Ливии

14.06 / Пассажир рассказал подробности столкновения самолетов в Пулково

06.06 / Житель Дагестана рассказал о том, как застрелил собственного сына. Видео

05.06 / Молодая мать утопила новорожденную дочь в Москве

07.06 / НХЛ. Малкин вошел в Топ-5 лучших центрофорвардов десятилетия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска