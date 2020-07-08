 

Адвокат Сафронова допустил допрос Рогозина

08.07.2020, 9:53, Новости дня

Адвокат Иван Павлов не исключил, что по делу его клиента Ивана Сафронова о госизмене следователи ФСБ могут допросить гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, советником которого Сафронов был с мая.

«Могут (допрашивать Рогозина), но не обязательно. Дело все-таки касается не деятельности Ивана в рамках «Роскосмоса», а той деятельности, когда он работал журналистом», – передает «Интерфакс»  со ссылкой на «Эхо Москвы» слова Павлова.

Он также выразил уверенность, что следствие будет проводить обыски у всего окружения Сафронова и на его рабочем месте в госкорпорации.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.



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