В Хабаровском крае появится ряд новых социальных объектов в рамках нацпроектов
08.07.2020, 9:30, Новости дня
В Хабаровском крае продолжается строительство ряда важных социальных объектов в рамках реализации национальных проектов. На эти цели региону выделено более 13 млрд рублей, из них 10,2 млрд рублей – поддержка федерального бюджета, сообщила пресс-служба губернатора и правительства края.
В зоне особого внимания оказались нацпроекты «Здравоохранение», «Демография» и «Образование», отмечается на сайте правительства.
Глава региона Сергей Фургал отметил, что в крае сформирована масштабная программа модернизации первичного звена здравоохранения. В 2019 году построены и уже оказывают медицинскую помощь населению четыре новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах Джуен, Казакевичево, Верхний Нерген и Обор.
«На очереди у нас также – новый стационар СовГаванской ЦРБ, модернизация 11 горбольницы в Хабаровске, акушерский корпус в селе Богородском. В этом году приступили к строительству двух знаковых для жителей края объектов – поликлиники для детского населения в микрорайоне «Прибрежный» и инфекционного корпуса детской больницы», – отметил Фургал.
Он также напомнил, что в этом году новая коронавирусная инфекция указала на необходимость создания в крае современного инфекционного стационара для взрослых. Земельный участок для строительства уже подобран.
В рамках нацпроекта «Демография» планируется возведение трех детских садов в селе Матвеевка, поселке Литовко, привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре. Задача до конца года – начать строительство еще двух детских садов – в поселке Циммермановка и селе им. Полины Осипенко.
До конца года будут построены две новые школы в Хабаровске и селе Найхин Нанайского района, а также пристройка к школе в селе Бриакан района им. Полины Осипенко. Всего же в 2019 году в Хабаровске и Вяземском районе построены 4 детских сада на 725 мест. Начаты работы по двум новым детским садам в селах Гаровка и Мирное в Хабаровском районе.
По словам губернатора, продолжается работа по развитию цифровой образовательно среды в рамках нацпроекта «Образование». В результате в прошлом году 14 общеобразовательных учреждений обновили материально-техническую базу, дополнительно на базе 24 школ, расположенных в сельской местности, открыли центры цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей – так называемые «Точки роста». В 2020 году задача открыть еще 42 таких центра.
Всего правительством Хабаровского края разработаны 52 региональных проекта, направленных на реализацию 12 нацпроектов. Заключены соглашения со всеми профильными федеральными министерствами.
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