 

В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

08.07.2020, 9:30, Новости дня

Правительство РФ утвердило особенности оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний, сообщила пресс-служба кабмина.

«При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учетом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – сообщается на сайте правительства. 

Отмечается, что алгоритм действий был отработан во время эпидемии коронавируса и доказал свою эффективность. В постановлении указано, что утверждение этих мер поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

В частности, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. 

Кроме того, для помощи заболевшим будут привлекаться врачи любой специализации и фармацевты, которые прошли обучение по краткосрочным программам.

Также с письменного согласия пациента больничные листы и рецепты могут быть выданы в электронном формате.

«В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учетом конкретной эпидемиологической ситуации», – добавляется в сообщении.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России. Они будут действовать в стране до 1 января 2021 года. 



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