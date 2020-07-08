Находящиеся под опекой дети утонули на Алтае

08.07.2020, 9:30, Новости дня

В городе Рубцовск Алтайского края возбуждено уголовное дело по факту утопления трех несовершеннолетних, находящихся под опекой, информирует Следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по региону.

Вечером накануне, 7 июля, четверо детей, находящихся под опекой, без присмотра взрослых купались в реке, говорится в сообщении на сайте СК.

«В какой-то момент две девочки и мальчик скрылись под водой. Тела двух детей обнаружены, а тело (…) девочки до сих пор не найдено», – указали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Прокуратура начала проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

По данным ведомства, дети переходили реку вброд, когда троих из них унесло течением.

В Главном управлении МЧС региона сообщили, что в поисковых работах участвуют 21 человек и шесть единиц техники, в том числе кинологи с собаками и психологи МЧС, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что двое мужчин и подросток утонули в Оби в Новосибирске, спасая купавшуюся в неположенном месте школьницу. До этого в Забайкалье при спасении тонущей школьницы погибли четыре человека.