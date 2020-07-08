 

Каждое пятое предприятие Германии оказалось под угрозой банкротства

08.07.2020, 9:08, Новости дня

Немецкие эксперты предупредили, что в ближайшее время страну ждет волна банкротств на фоне ситуации с коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Издание Bild пишет, что опрос Мюнхенского института экономических исследований показал: банкротства опасается каждое пятое немецкое предприятие, особенно высок риск среди турагентств, отелей и ресторанов, передает «ИноTV».

Газета отмечает со ссылкой на прогноз консалтингового эксперта Роланда Бергера, что из-за ситуации с коронавирусом количество безработных в Германии может достичь 5 млн человек.

При этом глава Мюнхенского института экономических исследований Клеменс Фюст опасается, что в третьем квартале 2020 года количество безработных вырастет на 3 млн человек.

Вместе с тем министр экономики ФРГ Петер Альтмайер отметил, что к концу года экономика вновь начнет расти. 

Наиболее уязвимыми оказались турагентства: среди них банкротства опасаются 85%. За ними идут отели (76%) и рестораны (67%).

Самые небольшие опасения банкротств наблюдаются в строительной, химической и машиностроительной отраслях.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о сильнейшем спаде экономики в США, который официально признали рецессией.



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