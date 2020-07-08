 

Количество новых случаев коронавируса в Украине опять возросло, общее число инфицированных превысило 50 тыс.

08.07.2020, 8:54, Новости дня

За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, сообщил утром 8 июля Совет национальной безопасности и обороны. 

Таким образом, в Украине опять наблюдается увеличение количества новых случаев: два последних дня их было менее 600. 

Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 50 414.

От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1306 человек, в том числе 23 – за последние сутки. 

23 119 инфицированных уже вылечились (+926 за сутки), а 25 989 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114). 

Новость дополняется.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,8 млн, из них более 6,4 млн вылечились, а более 544,1 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (742 тыс.).  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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