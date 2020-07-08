Количество новых случаев коронавируса в Украине опять возросло, общее число инфицированных превысило 50 тыс.
08.07.2020, 8:54, Новости дня
За последние сутки коронавирус в Украине был подтвержден у 807 человек, сообщил утром 8 июля Совет национальной безопасности и обороны.
Таким образом, в Украине опять наблюдается увеличение количества новых случаев: два последних дня их было менее 600.
Общее число подтвержденных случаев теперь составляет 50 414.
От коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине скончалось 1306 человек, в том числе 23 – за последние сутки.
23 119 инфицированных уже вылечились (+926 за сутки), а 25 989 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено во Львовской области (117) и Киеве (114).
Новость дополняется.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 11,8 млн, из них более 6,4 млн вылечились, а более 544,1 тыс. умерли. Больше всего подтвержденных случаев заражения в США (2,9 млн), Бразилии (1,6 млн) и Индии (742 тыс.).
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