 

Подруга Ефремова рассказала о первых минутах после ДТП

08.07.2020, 8:53, Новости дня

Подруга Михаила Ефремова ресторатор Татьяна Беркович рассказала, что одной из первых прибыла на место ДТП с участием актера.

Приехав на место аварии, женщина увидела актера сидящим в полицейской машине на заднем сиденье.

«Подошла и спросила у него: «Ты как?» И увидела у него такой ужас на лице. Это был человек, который только что получил дубиной по голове», – рассказала Беркович в беседе со «СтарХит».

Ефремов спросил у нее, что случилось с человеком в другой машине и попросил Беркович поехать к нему в больницу – там она провела всю ночь. Первым, по ее словам, туда приехал начальник Захарова, а «через 40 минут приехала Ира».

По словам Беркович, никто не думал, что Сергей умрет. По словам врача, он был тяжело травмирован, но не при смерти. Также она подчеркнула, что Ефремов находится в растерянном состоянии – двое суток он не мог даже говорить. По ее словам, артист будет корить себя до конца дней. Ресторатор отметила, что Ефремов – не запойный алкоголик. Кроме того, он никогда не позволял себе садиться в машину в пьяном виде.

Напомним, 8 июня вечером пьяный Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в автофургон, водитель которого погиб. Артиста поместили под домашний арест. Родные погибшего потребовали для Ефремова максимальный срок, они неоднократно отказывались от материальной помощи.

В понедельник Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП, а также в комментарии газете ВЗГЛЯД дал прогноз относительно приговора Ефремову.



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