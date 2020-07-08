Назван сладкий способ укрепления иммунитета

08.07.2020, 8:48, Новости дня

Шоколад активизирует в нашем организме выделения «гормонов удовольствия» – дофамина и серотонина. При этом умеренное потребление шоколада полезно для здоровья, рассказала специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

«Какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм. Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему. Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет», – отметила в интервью радио Sputnik Зародина.

По ее словам, чем выше в шоколаде процент содержания какао, тем он полезнее. Что касается сахара, который неизбежно присутствует в этом сладком продукте, то он снижает полезное воздействие флавоноидов. И часто сахар затмевает полезный эффект шоколада.

«Когда шоколад изготавливается, большая часть антиоксидантов флавоноидов, присутствующих в какао-бобах, теряется. Сейчас идут разработки, которые позволяют уменьшить потери флавоноидов, снизить сахар без потери вкусовых ощущений. Наиболее полезным считается горький шоколад, потому что в нем наибольшее количество какао-бобов. Менее полезен молочный шоколад, а белый шоколад лишен всех полезных свойств», – сказала Зародина.

И нужно помнить, что шоколадом, даже самыми полезными его сортами, лучше не злоупотреблять, чтобы не вызвать пищевую зависимость, предупредила специалист.

«Это отражается и на весе, и на здоровье, и на состоянии кожи, и на внешнем виде. Важен баланс, знать, что вы наслаждаетесь вкусом еды, а не заедаете стресс. Важно сознательно контролировать порции. И лучше выбирать горький шоколад», – добавила она.

Напомним, в апреле профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева рассказала, что поддержать организм во время распространения коронавирусной инфекции поможет традиционная закуска.