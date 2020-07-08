 

Путину предложили поменять дату празднования Дня России

08.07.2020, 8:48, Новости дня

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой перенести празднование Дня РФ с 12 июня на 1 июля.

Свое обращение Волынец направила президенту страны Владимиру Путину. Она указала, что 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны. Поэтому, по ее мнению, дату праздника стоит изменить, передает RT.

«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан РФ одобрили внесение поправок к Конституции <…> прошу Вас дать поручение правительству РФ провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания <…> голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», – говорится в ее обращении.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в РФ с 25 по 1 июля. Результаты обработки всех протоколов показали, что поправки одобрили 77,92 процента граждан, против – 21,27 процента. Явка составила 67,97 процента.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в РФ с 25 по 1 июля.

За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против – 21,27%. Явка составила 67,97%. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.

Напомним, на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступил в силу со дня его подписания, сами поправки – с 4 июля.



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