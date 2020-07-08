 

Бразильские журналисты решили подать в суд на заразившегося коронавирусом президента

08.07.2020, 7:53, Новости дня

Бразильская ассоциация прессы (ABI) планирует подать в суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он подверг журналистов риску заразиться COVID-19, сообщили СМИ.

Как пишет газета «Коммерсант», Болсонару накануне узнал о положительном результате теста на коронавирус и лично вышел объявить об этом прессе, не соблюдая социальную дистанцию.

«Несмотря на то, что он знал, что заражен COVID-19, президент Жаир Болсонару продолжил действовать преступным образом и подвергать риску жизни других людей… Столкнувшись с такой ситуацией, ABI подает в верховный суд на президента», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ABI.

Напомним, во вторник президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него обнаружили коронавирус. Подозрения на COVID-19 у главы республики возникали еще в марте, после его встречи с президентом США Дональдом Трампом, однако тогда заболевание не подтвердили.



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