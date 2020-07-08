 

Онищенко раскритиковал использование выражения «вторая волна» инфекции

08.07.2020, 7:48, Новости дня

Употребление формулировки «вторая волна» в отношении распространения инфекции – это «вульгаризация» эпидемиологии как науки, сообщил академик РАН, бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«День работника морского и речного флота был 5 июля, в воскресенье. О волнах говорят именно эти люди – моряки, речники. У эпидемиологов волн нет, у нас есть эпидемический процесс», – передает ТАСС слова Онищенко, который призвал «не вульгаризировать» такую науку, как эпидемиология.

«Волн нет. Есть эпидемический подъем заболеваемости, пандемический подъем заболеваемости, есть единичные случаи тех или иных инфекций», – разъяснил Онищенко.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах, из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 198 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 10 494 человек.

6 июля число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6611. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 243.



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