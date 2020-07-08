 

Сегодня на Донбассе боевики уже шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил – штаб ООС

08.07.2020, 7:45, Новости дня

Боевики на Донбассе продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины. Об этом 8 июля в сводке на 7.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“7 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. (…) За минувшие сутки в результате обстрелов противника четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. (…) С начала текущих суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня. По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли 8 июля в районе населенных пунктов Марьинка, Авдеевка (Донецкая область), Орехово, Свободный (Луганская область).

“Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил”, – подчеркнули в пресс-центре.

Зведення станом на 07:00 8 липня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведенняМинулої доби основні бойові підрозділи…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Teisipäev, 7. juuli 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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