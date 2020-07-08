Подыгрывание Кремлю или разоблачение Порошенко? В соцсетях обсуждают перепалку Верещук с Порошенко

08.07.2020, 7:45, Новости дня

Вечером 6 июля в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что в разгар войны на Донбассе он якобы поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России (подробнее о перепалке Верещук с пятым президентом можно прочесть здесь).

Сама Верещук считает доказательством своей правоты тот факт, что Порошенко не опровергал информацию о поздравлении.

Про Порошенка та Путіна:Вчора у мене відбулась досить жвава дискусія з паном Порошенко в прямому ефірі програми… Posted by Ірина Верещук on Teisipäev, 7. juuli 2020

Журналист Дмитрий Литвин считает, что было бы неплохо опубликовать аудиозапись того разговора.

У порошенківців драма – депутатка Верещук на ток-шоу сказала, що Порошенко нібито привітав Путіна з Днем Росії в 2014… Posted by Dmytry Lytvyn on Teisipäev, 7. juuli 2020

Политтехнолог Юрий Романенко по мотивам перепалки сочинил диалог между Сталиным и Гитлером.

Война, так войнаЗвонит такой Сталин Гитлеру 8 ноября 1941 года: Ну, с годовщиной вас пивного путча, Адольф Алоизович…. Posted by Yuriy Romanenko on Teisipäev, 7. juuli 2020

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко назвал заявление Верещук элементом гибридной войны.

Російська гібридна війна – це коли депутат українського парламенту, якого у фракцію Зеленського привів Медведчук, 10… Posted by Svyatoslav Tsegolko on Esmaspäev, 6. juuli 2020

Бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко Владимир Горковенко считает, что “план офиса Владимира Зеленского был неплохой, если бы не подсунули спикеру гнилой фактаж”.

«Слуги» озвучують брехню Кремля і навіть не зеленіютьНардеп фракції "Слуга народу" Ірина Верещук в прямому ефірі… Posted by Володимир Горковенко on Esmaspäev, 6. juuli 2020

Нардеп от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко предлагает чаще цитировать Пескова.

А ще Песков говорить, що «на Украине» « гражданская война». Слуги Кремля , цитуйте й далі Пєскова, не зупиняйтеся . Posted by Iryna Gerashchenko on Esmaspäev, 6. juuli 2020

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Если вы хотели окончательно и бесповоротно узнать, действительно ли Петр Порошенко в разгар войны на Донбассе поздравлял Путина с Днем России, то, к сожалению, достоверного ответа нет. Совершенно точно можно утверждать, что: а) Песков заявлял, что такое поздравление прозвучало из уст украинского президента; б) Администрация Президента Украины никогда не опровергала, но и не подтверждала слов пресс-секретаря Путина; в сообщении украинской стороны по итогам разговора Путина и Порошенко говорилось, что президенты Украины и России обсуждали “шаги по прекращению огня и мирному разрешению ситуации”, Порошенко также указал Путину на неприемлемость ситуации, когда российские танки пересекают границу Украины.