В США усомнились в намерении Конгресса ответить на слухи о РФ и талибах

08.07.2020, 7:30, Новости дня

Американские СМИ заявили, что законодатели США могут не предпринять никаких действий по поводу якобы имевшего место сговора Москвы с членами радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

«Члены Конгресса на прошлой неделе были поглощены сообщениями о том, что российское правительство выплачивало вознаграждения боевикам «Талибана» (запрещено в России), которые убивали американских военных за рубежом. Но теперь они, похоже, готовы сделать немногое, если вообще хоть что-то, в связи с этим», – приводит ТАСС текст Politico .

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

Центральное командование ВС США не поверило в «сговор» РФ и талибов.