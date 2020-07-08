Пекин выразил недовольство планами США разместить ракеты «на пороге» Китая

08.07.2020, 7:30, Новости дня

Действия США создают стратегические угрозы для Китая, сообщил глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун.

Он не стал «подтверждать или опровергать, что Китай работает над наращиванием своего ядерного арсенала», но подчеркнул, что США «наращивают свой ядерный потенциал», «разворачивают свои системы ПРО вблизи Китая» и «развивают вооружения в космосе».

США продемонстрировали, что намерены «разместить ракеты средней дальности наземного базирования на пороге Китая», передает РИА «Новости».

Китай видит в этом стратегическую угрозу, поэтому нуждается в улучшении военного потенциала. Однако Пекин намерен поддерживать его на минимально необходимом уровне. Кроме того, Китай продолжит политику неприменения военный силы, сказал Фу Цун.

Фу Цун подчеркнул, что его страна должна «модернизировать свои ядерные боеголовки или свои военные системы» из соображений безопасности. США же должны продлить Договор о сокращении наступательных вооружений, чтобы была основа для диалога.

Пекин «обеспокоен активностью США по наращиванию своего ядерного арсенала».