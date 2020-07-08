Опубликовано видео задержания в Астрахани планировавшего теракт сторонника ИГ

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08.07.2020, 6:53, Новости дня

ФСБ обнародовала видеозапись спецоперации в Астрахани, где силовики предотвратили теракт.

Как информирует «Комсомольская правда», на ролике видно, как силовики ворвались в квартиру 33-летнего астраханца, готовившего теракт с применением переделанного под боевой сигнального пистолета, запаса патронов, гранат и запалов.

Напомним, во вторник ФСБ в Астрахани задержала сторонника террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России), планировавшего устроить террористический акт в городе.



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