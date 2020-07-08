Переговоры Цукерберга с правозащитниками провалились

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08.07.2020, 6:48, Новости дня

Руководители компании Facebook не смогли убедить ряд правозащитных организаций прекратить рекламный бойкот соцсети, сообщила глава организации Free Press Джессика Гонсалес.

Во вторник руководство компании, включая Марка Цукерберга, встретилось с представителями Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP), Антидиффамационной лиги США, Color Of Change и Free Press, передает РИА «Новости».

Обсуждались требования правозащитников к Facebook, но правозащитные организации не увидели свидетельств того, что «Цукерберг и его коллеги принимают меры», сообщила Гонсалес.

По ее словам, компания не стала заявлять «о приверженности временным рамкам по искоренению ненависти и дезинформации». Руководство Facebook «использовало все те же тезисы», желая «успокоить» правозащитников, но «не выполнять требований», сказала Гонсалес.

Она заявила, что бойкот не прекратится, «пока Facebook не отнесется серьезно к требованиям» правозащитников.

В Facebook заявили, что правозащитные организации хотят, чтобы в соцсети «не было разжигающих ненависть сообщений», передает ТАСС.

«Мы тоже этого хотим. Вот почему так важно, чтобы мы работали над этим», – заявили в компании.

Напомним, правозащитные организации призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook.

После этого несколько корпораций заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever.



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