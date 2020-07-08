В США разрушили памятник борцу за отмену рабства

08.07.2020, 5:35, Новости дня

5 июля в городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) неизвестные разрушили памятник писателю, видному деятелю борьбы за отмену рабства Фредерику Дугласу (1818–1895), сообщает CBS News.

Установленную в парке скульптуру сбросили с пьедестала и оттащили на берег реки.

Руководитель проекта по увековечению памяти Дугласа Карвин Эйсон заявил телеканалу, что урон монументу слишком велик – придется изготовить новый.

Эйсон не исключил, что разрушение памятника аболиционисту стало реакцией на аналогичные действия демонстрантов в разных городах по отношению к скульптурам деятелей Конфедерации. В городе, впрочем, допускают, что вандализмом занимались подвыпившие подростки.

После убийства в американском Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда по всему миру поднялась волна протестов против расизма. Манифестанты валят памятники историческим деятелям, которые имели отношение к рабовладению или расизму.