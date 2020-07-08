 

В Конгрессе США предложили увеличить помощь Украине на 25 млн долларов

08.07.2020, 5:30, Новости дня

В проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год предлагается увеличить военную помощь Украине на 25 млн долларов, следует из документа.

Он опубликован комитетом по ассигнованиям Палаты представителей, где большинство у Демократической партии США. Контролируемый республиканцами Сенат предложит свою версию документа. После согласования итоговая версия должна получить поддержку президента-республиканца Дональда Трампа.

Прежде на помощь Киеву по военной линии выделялось 250 млн долларов в год, в новом проекте бюджета предлагается выделить 275 млн. Из них 137,5 млн «должны оставаться доступными до 30 сентября 2021 года», передает РИА «Новости».

Украина сможет направить указанные средства на подготовку личного состава, вооружения, логистику, разведку и «силы национальной безопасности».

При этом 50 млн должны пойти на приобретение «противотанковых вооружений, мортир, групповых вооружений и боеприпасов, гранатометов и боеприпасов, стрелкового оружия и боеприпасов», противоартиллерийских радаров.

Напомним, США задумались о передаче Киеву оружия на 600 млн долларов.



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