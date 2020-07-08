Le Figaro – «пристанище общей истории» — историк призвал Францию заступиться за Собор Святой Софии в Стамбуле

08.07.2020, 4:15, Новости дня

Наряду с военной операцией в Ливии, проект превращения Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть —часть месты президента Турции Эрдогана о восстановлении былого османского величия, уверен французский историк и теолог Жан-Франсуа Колосимо. Однако, как подчёркивает автор, предназначение этого объекта всемирного наследия — быть свидетелем общей истории востока и запада. Эксперт призывает Францию сказать своё слово в защиту музея и не оставлять это дело на откуп турецким интеллектуалам и Владимиру Путину



Reuters

В период кризиса здравоохранения геополитический кризис не только продолжается, но и ускоряется, позволяя авторитарным лидерам воспользоваться «нокаутом», в котором находится международное сообщество из-за вируса, пишет на страницах Le Figaro французский историк и теолог Жан-Франсуа Колосимо. Законным претендентом на звание «чемпиона по эскалации» автор называет Реджепа Тайипа Эрдогана, который, переиграв в Ливии США, Россию и Францию вместе взятых, «в один момент стал священным хозяином мигрантов, покровителем «Братьев-мусульман»* и знаменем османского пробуждения в Средиземноморье».

Преследуя свою мечту о восстановлении халифата, Эрдоган, однако, знает, что идеологическое господство достигается победами в символических битвах, отмечает автор. Отсюда проект, сопутствующий его «военному авантюризму»: превратить базилику-музей Святой Софии в мечеть в самом сердце Стамбула. По мнению Колосимо, дело не сводится к внутриполитическому манёвру с целью польстить фундаменталистскому электорату или отвлечь народ от мыслей об экономическом крахе, а является «важнейшим направлением его наступательной стратегии».

Как напоминает историк, Собор Святой Софии веками служил политическим мотивом для конфликтов между Востоком и Западом. Однако его преобразование в музей в 1934-м году и включение в список наследия Юнеско в 1985-м восстановили изначальное предназначение — «быть свидетелем всеобщности». И именно этот посыл президент Турции намерен уничтожить сегодня, считает автор статьи.

Возведённая императором Константином в 330 году по образцу римского Пантеона Базилика, множество раз перестроенная, вдохновившая Киевскую Русь на принятие православия, превращённая османами в мечеть, но не разрушенная и не сменившая своего имени, базилика Святой Софии всегда оставалась частью всемирного христианского наследия, пишет автор.

Передав Собор Святой Софии «в дар человечеству» и запретив его использование в религиозных целях, Мустафа Кемаль надеялся сдержать внутренние и внешние противодействия модернизации, которая была необходима Турции, чтобы снова обрести свою мощь. Однако достаточно было пасть коммунистическому режиму, чтобы противники изменений вновь «разбушевались» и стали ещё более религиозными, замечает историк.

Эрдоган продолжает националистический путь своего предшественника, соглашаясь с отрицанием на конституционном уровне геноцида армян и ассирийцев, депортации греков и преследования курдов и алевидов. Более того, он «удваивает его», устраивая культурную ревизию, благодаря которой руины Эфеса или Каппадокии превращаются в «свидетельства великой анатолийской цивилизации», подчёркивает эксперт.

Однако фальсификаций истории оказывается недостаточно. После этнических и конфессиональных чисток потребовалось «вернуть» музейные церкви исламу. Это уже произошло с Церковью Святой Софии в Никее (современный Изник), где был принят Символ веры, в 2011 году, с собором Святой Софии в Трабзоне в 2013 году и должно произойти с Софийским Собором в Стамбуле, подчёркивает историк.

«Мы не можем позволить турецким учёным, интеллектуалам и художникам с их многочисленными призывами в одиночку сражаться за существования пристанища общей истории. Или оставить это дело Владимиру Путину», — настаивает обозреватель, напоминая, что президент Франции Макрон сумел проявить твёрдость позиции в Ливии. «Тот, кому претит разрушение прошлого должен знать, что Собор Святой Софии заслуживает заступничества Франции», —заключает автор.

* «Братья-мусульмане» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.