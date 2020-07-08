США заподозрили TikTok в несоблюдении конфиденциальности данных детей

08.07.2020, 3:30, Новости дня

В США владельцев китайского приложения TikTok могут обвинить в несоблюдении конфиденциальности данных детей, сообщают информационные агентства.

Представители минюста и федеральной торговой комиссии провели ряд видеоконференций по этому вопросу. TikTok могут обвинить в нарушении закона, который обеспечивает защиту персональных данных пользователей младше 14 лет, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В TikTok заверили, что «серьезно относится к безопасности». Отмечается, что в США детям младше 13 лет доступ к приложению предоставлен с ограничениями. Применяются меры защиты «специально для молодой аудитории».

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти рассматривают возможность запрета работы китайского приложения TikTok на территории Соединенных Штатов.

В TikTok заявили, что приложение безопасно для пользователей, аналитики, заявившие о проблемах в безопасности программы, нередко использовали устаревшие версии.