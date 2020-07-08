 

На Зеленского составили протоколы о нарушении антикоррупционных законов

08.07.2020, 2:30, Новости дня

Президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили протоколы об административных правонарушениях, сообщило Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции.

Глава ведомства вручил Зеленскому два протокола «в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии».

При этом уточняется, что Зеленский сам сообщил о нарушении, передает ТАСС.

Материалы будут переданы в суд.

Семья Зеленского не задекларировала средства от финансовых операций с облигациями. Стоимость облигаций превышала 50 размеров прожиточного минимума, поэтому Зеленский должен был уведомить об этом в течение 10 дней, но не сделал этого. 

Его семья получила средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа на сумму около 188 тыс. долларов и купила ОВГЗ на 191,5 тыс. долларов.



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