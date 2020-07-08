 

Виктор Ляшко о местных выборах: Без партии баллотироваться не буду

08.07.2020, 2:10, Новости дня

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что участие в местных выборах он может принять в случае, если у него будет поддержка. Об этом он сказал “BBC News Україна” в интервью, которое было опубликовано 7 июля.

“Я лично, как Виктор Ляшко, без партии баллотироваться не буду. Поэтому мы говорим о праймериз и о том, что двигаться надо в кандидаты, когда ты имеешь поддержку. Если идти куда-то, пытаться возглавить что-то без команды, то лучше не идти”, – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что у него “конечно, есть” своя команда, но назвать фамилии этих людей он отказался.

На вопрос, кто его поддержит, если он пойдет на местные выборы, Ляшко выразил надежду на поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

“Если он это сделает, то успех будет 100%”, – считает замглавы Минздрава.

Он подчеркнул, что не будет участвовать в выборах, если не будет полностью уверен в победе.

27 мая Ляшко говорил, что может рассмотреть вариант баллотироваться на выборах мэра Киева.

С 2014 года пост мэра Киева занимает Виталий Кличко. Он намерен баллотироваться на второй срок.

О намерении баллотироваться на пост столичного мэра уже заявили трое нардепов от “Слуги народа”: Александр Дубинский, Александр Ткаченко (потом он был назначен министром культуры) и Николай Тищенко. Ирина Верещук говорила, что вопрос ее участия в выборах киевского городского головы “остается открытым”.

Зеленский говорил, что кандидат от “Слуги народа” на выборах мэра столицы будет выбран на праймериз на основании результатов социологических замеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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