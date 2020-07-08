 

Лесные пожары в Луганской области. Госпитализированы 28 человек, среди них 17 детей

08.07.2020, 2:10, Новости дня

По состоянию на 22.30 7 июля в результате лесных пожаров в Луганской области госпитализированы 28 человек, в их числе 17 детей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский.

“По словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)”, – написал Лисянский.

Он добавил, что в поселке Смоляниново Новоайдарского района пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОСТРАЖДАЛИХ ОСІБ ВІД ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ НА ЛУГАНЩІНІ СТАНОМ НА 22.30Госпіталізовано ще чьотирьох людей….

Posted by Павел Лисянский on Teisipäev, 7. juuli 2020

Лесной пожар в Новоайдарском районе Луганской области 7 июля добрался до окрестностей Северодонецка. Полиция перекрыла трассы, ведущие в город.

Известно о шести погибших. Жители двух населенных пунктов эвакуированы. К тушению огня привлечены силы ГСЧС из пяти регионов, используется авиация.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Индии отменили открытие Тадж-Махала из-за коронавируса

28.04 / Американские музыканты по-русски спели «Три танкиста»

13.06 / Из-за непогоды в Москве упали более 40 деревьев

10.04 / Прага потребовала от РФ не «вмешиваться» во «внутренние дела» Чехии

21.04 / Обнаружены глубоководные микробы, которые питаются этаном

27.04 / Общество: Каким будет выход РФ из режима самоизоляции

10.04 / Le Figaro – Рим и Мадрид напомнили «эгоистичной Германии», как Европа помогала ей после войны

18.06 / Дело Гандзюк. Заседание суда по избранию меры пресечения Мангеру отложено

11.04 / Роскосмос велел проработать возможность запусков с «Морского старта»

02.05 / В метро Баку решили ввести «масочный режим»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска