Центральное командование ВС США не поверило в «сговор» РФ и талибов
08.07.2020, 2:08, Новости дня
Информация о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) была неубедительной, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.
Он заявил, что «дело о разведке не показалось» ему «убедительным», не было «достаточной доказательной базы» для «рассмотрения в судебном порядке».
Маккензи не поступали данные о влиянии РФ на ситуацию в Афганистане, передает ТАСС со ссылкой на ABC.
По его словам, в последние годы боевики активно нападали на американских военных, так что материалы СМИ не повлияли на подход Пентагона к обеспечению безопасности американцев в Афганистане.
Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».
В Кремле назвали ложью материал о «сговоре». В Белом доме также сочли статью безосновательной.
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