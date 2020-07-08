Центральное командование ВС США не поверило в «сговор» РФ и талибов

08.07.2020, 2:08, Новости дня

Информация о якобы имевшем место «сговоре» Москвы с радикальным движением «Талибан» (запрещено в России) была неубедительной, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он заявил, что «дело о разведке не показалось» ему «убедительным», не было «достаточной доказательной базы» для «рассмотрения в судебном порядке».

Маккензи не поступали данные о влиянии РФ на ситуацию в Афганистане, передает ТАСС со ссылкой на ABC.

По его словам, в последние годы боевики активно нападали на американских военных, так что материалы СМИ не повлияли на подход Пентагона к обеспечению безопасности американцев в Афганистане.

Напомним, американское издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане».

В Кремле назвали ложью материал о «сговоре». В Белом доме также сочли статью безосновательной.