 

NTD – уникальный отель во Вьетнаме позволяет в буквальном смысле прикоснуться к «золотой» роскоши

08.07.2020, 2:00, Новости дня

Во Вьетнаме после 11 лет строительства открылся первый в мире отель, покрытый золотом внутри и снаружи. Первые посетители уже оценили все достоинства необычной гостиницы, где можно забронировать «золотой» номер по стандартной для этого рынка цене. А владелец планирует вскоре открыть ещё два аналогичных отеля, передаёт NTD.

Во вьетнамской столице открыли первый в мире позолоченный отель: фасад и интерьер 25-этажного здания отделаны 24-каратным золотом. 342 номера этой гостиницы тоже позолочены — золотистым блеском сверкают и сантехника, и мебель, и даже посуда. В общей сложности ушло около тонны драгоценного металла.

НГУЕН ХУУ ДУОНГ, владелец отеля: Сегодня в мире нет другого подобного отеля, в котором стены покрыты позолоченным кирпичом. Внутри здания — ванные комнаты с позолоченными раковинами и туалетами. Так что это самый впечатляющий, уникальный и роскошный отель в мире! 

А на крыше расположен бассейн с золотой кафельной плиткой. При этом стоимость номера в этом отеле соответствует среднерыночной — 250 долларов в сутки. Первых постояльцев отель принял в июне. 

ПОСЕТИТЕЛЬ: Когда я впервые вошёл в гостиничный номер, покрытый золотом, когда увидел ванную комнату, у меня возникли какие-то новые ощущения! В других роскошных отелях используют мраморную плитку — а здесь всё позолочено, вплоть до умывальника. Я чувствую, что это сделано совершенно на другом уровне. 

Владелец необычной гостиницы говорит, что создал её не просто ради того, чтобы позабавить посетителей. 

НГУЕН ХУУ ДУОНГ: Я хотел сделать что-то, чтобы отдать дань уважения моим бывшим сослуживцам, которые погибли на войне, когда им было всего 18 или 20 лет. Столько людей было убито — и за всю свою жизнь они даже не пробовали хорошей еды… 

На создание отеля ушло 11 лет. Владелец уже планирует построить в стране ещё две таких гостиницы.

Дата выхода в эфир 07 июля 2020 года. 



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