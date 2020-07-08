Пробиотики помогут в борьбе с депрессией

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08.07.2020, 1:35, Новости дня

Продукты питания, которые увеличивают количество и разнообразие полезных бактерий в кишечнике, являются пробиотиками. Ученые обнаружили, что с их помощью можно побороть депрессию.

Во время нового исследования обнаружилось, что пробиотики с большим количеством полезных бактерий способны облегчить симптомы депрессии. Учеными были проанализированы релевантные исследования, опубликованные в Англии. В этих исследованиях было изучено возможное терапевтическое воздействие пребиотиков и пробиотиков на людей с депрессиями и тревожными расстройствами.

В результате исследования обнаружилось, что добавки с пробиотиками или пробиотики в виде продуктов питания способны уменьшить выраженность депрессий.



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