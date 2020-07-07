Эксперты рассказали, почему герпес нельзя вылечить полностью

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07.07.2020, 23:21, Новости дня

Герпес является инфекцией, причиной которой бывает один из двух типов вируса простого герпеса: оральный или генитальный. На данном этапе методов лечения этого недуга не существует.

Большинство людей с таким диагнозом не имеют симптомов, но иногда инфекция дает о себе знать болезненными изъязвлениями и пузырьками. По словам ученых, в настоящее время не существует профилактического лечения герпетической инфекции. При инфицировании любой из форм герпесвирусной инфекции человек будет иметь ее всю жизнь, независимо от наличия симптомов.

Герпес трудно поддается лечению по причине природы вируса. В течение нескольких месяцев или лет инфекция может скрываться в нервных клетках человека. Чтобы создать эффективный препарат для лечения вируса герпеса, ученым необходимо изучить механизм, который помогает инфекции скрываться.



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