Олега Сафронова заподозрили в работе на чешские спецслужбы в пользу США

07.07.2020, 22:30, Новости дня

Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, сообщил адвокат Иван Павлов.

Как рассказал Павлов, «следователь довольно громогласно заявлял, что Иван подозревается в связи с чешскими спецслужбами, которые, как известно, связаны со спецслужбами США». При этом США также «упоминаются в уголовном деле» как «государство, которое получило эти сведения от Сафронова через спецслужбы Чехии», передает РИА «Новости».

Кроме того, следователь, по словам адвоката, заявил, что «есть доказательства передачи некого документа, но в деле нет документов, хоть какой-то информации о передаче».

Адвокат Евгений Смирнов пояснил, что Сафронов, по версии следствия, с 2012 года «взаимодействует со спецслужбами Чехии», а в 2017 году собрал и «якобы из корыстных побуждений» передал им «сведения, содержащие гостайну».

По его словам, речь идет о «передаче информации в отношении военно-технического сотрудничества» РФ со странами Африки, а также деятельности российских Вооруженных сил на Ближнем Востоке. Как считает следствие, Сафронов получал эти задания от спецслужб Чехии.

Сам Сафронов при этом «связывает свое преследование с профессиональной деятельностью», сказал адвокат.

Пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что ходатайство об аресте Сафронова содержит гостайну, но не маркировано грифом «секретно», слушание «проходило в закрытом режиме».

Роскосмос не комментирует арест Сафронова. Павлов отметил, что Роскосмос фигурирует в деле Сафронова лишь как его нынешнее место работы, передает ТАСС.

Сафронов будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Защита обжалует его арест.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.