Невесты в Риме устроили самую красивую акцию протеста

07.07.2020, 21:48, Новости дня

Акция протеста заставила всю полицию Рима собраться у легендарного фонтана Треви, где невесты в белоснежных платьях потребовали разрешить свадебные церемонии.

«Я протестую, потому что хочу замуж! Мою свадьбу пришлось перенести на будущий год, а ведь я уже все обсудила со священником, но рестораны и салоны красоты – с ними не удалось договориться», – передает Рен ТВ слова одной из протестующих.

Временный запрет на пышные торжества пришлось ввести из-за пандемии, но невесты отказываются выполнять предписания.

Они отметили, что «хочется гостей, безудержного веселья, танцев до утра», к тому же есть «риск, что, дожидаясь снятия ограничений, женихи передумают».

Отметим, что проблемы с оформлением брака из-за коронавируса произошли не только в Риме. Так, власти штата Нью-Йорк на фоне эпидемии разрешили официально заключать браки посредством видеосвязи.