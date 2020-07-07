Giffords помогает кандидатам в Сенат, поддерживающим усиление контроля над оружием

07.07.2020, 21:42, Новости дня

Американская организация Giffords, выступающая за ужесточение контроля над оборотом оружия, на следующей неделе начнет кампанию по поддержке демократических кандидатов в Сенат, которые поддерживают повсеместные проверки биографических данных при покупке огнестрельного оружия.

В организации считают, что этот актуальный вопрос может помочь завоевать поддержку важных сегментов электората в гонках, где кандидаты имеют примерно равные шансы.

«Эта тема помогает демократам в каждом штате и в каждом избирательном округе», – заявил в интервью сенатор Крис Мерфи, ссылаясь на опросы общественного мнения, которые показывают, что идея проверки данных популярна , в том числе среди избирателей-республиканцев.

Мерфи, активно выступающий за ужесточение контроля над оборотом оружия после массовой стрельбы в школе «Сэнди Хук» в его родном штате Коннектикут, 14 июля откроет кампанию вместе с бывшим членом Палаты представителей Габби Гиффордс, которая основала организацию после того, как на нее было совершено покушение в Аризоне в 2011 году.

Затем Гиффордс проведет серию виртуальных мероприятий с участием кандидатов в Сенат от Демократической партии в нескольких штатах, в том числе в Мичигане, Северной Каролине и Колорадо.

Габби Гиффордс (архивное фото)

«Путь к принятию законодательства о контроле над оружием лежит через Сенат», – сказала она, анонсируя новую кампанию.

Супруг Гиффордс, астронавт Марк Келли, также баллотируется в Сенат от Демократической партии в Аризоне, однако организация заявила, что на эту гонку кампания распространяться не будет.

В этом году все участники демократических президентских праймериз, включая предполагаемого кандидата Джо Байдена, призывали к повсеместным проверкам биографических данных и другим ограничениям оборота оружия.

Однако на фоне пандемии коронавируса и последующего экономического кризиса пока неясно, является ли вопрос об оружии достаточно актуальным в 2020 году, чтобы привлечь избирателей на избирательные участки.

Опрос общественного мнения, проведенный по заказу Giffords в конце июня, показал, что 61 процент респондентов с большей вероятностью поддержат кандидата, который выступает за проверки данных, и лишь 10 процентов менее склонны голосовать за таких кандидатов.

Giffords сосредоточила свои усилия на Сенате после того, как в феврале 2019 года контролируемая демократами Палата представителей приняла законопроект, устраняющий лазейки в законе о проверке данных.

Трамп и сенатские республиканцы отвергли законопроект даже после того, как прошлым летом на фоне очередных инцидентов с массовой стрельбой дискуссия об оружии снова набрала обороты.

Противники расширения проверок утверждают, что эта мера неэффективна для предотвращения попадания оружия в руки преступников, и предупреждают, что собранные данные могут быть использованы в качестве реестра владельцев огнестрельного оружия для введения более жестких ограничений в будущем.