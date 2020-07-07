Администрация Трампа призывает открыть школы осенью

07.07.2020, 21:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призывает школы возобновить работу осенью и во вторник проводит в Белого доме мероприятия на эту тему, несмотря на неуклонный рост числа случаев заражения коронавирусом по всей стране.

В понедельник Трамп написал в «Твиттере»: «Школы должны открыться осенью!»

Тем временем власти многих регионов на фоне нового всплеска заражений сворачивают ранее анонсированные планы возвращения к нормальной жизни.

Во вторник Трамп проводит в Белом доме дискуссию на тему открытия школ, а вице-президент Майк Пенс побеседует об этом с губернаторами, сообщил представитель администрации.

«Чрезвычайно важно, чтобы наши школы открылись, – отметил источник. – Существует множество различных стратегий, которыми школы могут воспользоваться, чтобы минимизировать риск и возобновить работу во вполне безопасных условиях».

Власти штатов и муниципалитетов, в ведении которых находится школьное образование, в преддверии нового учебного года пытаются нащупать баланс между потребностью в образовании и риском распространения заболевания.

Рост числа случаев заражения, в особенности среди молодежи, вызывает опасения по поводу того, что дети будут распространять болезнь среди взрослых дома и в школе, а люди старшего возраста считаются более уязвимой категорией.

Колледжи и университеты также обдумывают, как организовать осенний семестр. Некоторые планируют изменения в расписании или переход на онлайн-обучение.

В понедельник администрация Трампа заявила, что иностранные студенты должны покинуть страну, если их вузы полностью перейдут на онлайн-занятия. Это может привести к сокращению доходов учебных заведений.