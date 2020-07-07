 

Администрация Трампа призывает открыть школы осенью

07.07.2020, 21:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп призывает школы возобновить работу осенью и во вторник проводит в Белого доме мероприятия на эту тему, несмотря на неуклонный рост числа случаев заражения коронавирусом по всей стране.

В понедельник Трамп написал в «Твиттере»: «Школы должны открыться осенью!»

Тем временем власти многих регионов на фоне нового всплеска заражений сворачивают ранее анонсированные планы возвращения к нормальной жизни.

Во вторник Трамп проводит в Белом доме дискуссию на тему открытия школ, а вице-президент Майк Пенс побеседует об этом с губернаторами, сообщил представитель администрации.

«Чрезвычайно важно, чтобы наши школы открылись, – отметил источник. – Существует множество различных стратегий, которыми школы могут воспользоваться, чтобы минимизировать риск и возобновить работу во вполне безопасных условиях».

Власти штатов и муниципалитетов, в ведении которых находится школьное образование, в преддверии нового учебного года пытаются нащупать баланс между потребностью в образовании и риском распространения заболевания.

Рост числа случаев заражения, в особенности среди молодежи, вызывает опасения по поводу того, что дети будут распространять болезнь среди взрослых дома и в школе, а люди старшего возраста считаются более уязвимой категорией.

Колледжи и университеты также обдумывают, как организовать осенний семестр. Некоторые планируют изменения в расписании или переход на онлайн-обучение.

В понедельник администрация Трампа заявила, что иностранные студенты должны покинуть страну, если их вузы полностью перейдут на онлайн-занятия. Это может привести к сокращению доходов учебных заведений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / Суд в Сингапуре вынес смертельный приговор по видеосвязи в Zoom

10.04 / СК России возбудил уголовное дело из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге

21.06 / Знаменитый иракский футболист умер от коронавируса

30.04 / Путин похвалил онлайн-акции россиян на самоизоляции

28.04 / Лавров обсудил пандемию коронавируса с главой МИД Турции

18.06 / Geely рассказала о новом кроссовере Atlas Pro для России

05.07 / Обвиняемого в убийстве Флойда бывшего полицейского освободили под залог

11.06 / Кто вносит раскол в российское общество?

23.06 / Ткаченко продал 25% Одесской киностудии банкиру Морозову

06.05 / Помпео: США оказывают самую большую помощь странам, пострадавшим от пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска