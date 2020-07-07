Племянница рассказала о сложных отношениях Трампа с отцом

07.07.2020, 21:16, Новости дня

Племянница президента США Мэри Трамп в своих мемуарах характеризует Дональда Трампа как самовлюбленного человека, поступки которого часто необъяснимы, сообщила газета New York Times, опубликовавшая выдержки из книги «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире».

Психолог-клиницист Мэри Трамп утверждает, что у ее «дяди имеются в наличии все девять клинических признаков самовлюбленности», передает ТАСС.

«Дело в том, что наблюдающиеся у Дональда патологии столь комплексны и его поведение столь часто необъяснимо, что формулирование точного и всеобъемлющего диагноза потребовало бы целого ряда психологических тестов, которых он никогда не потерпел бы», – рассказала в мемуарах племянница Трампа.

Также она подчеркнула, что самолюбие дяди «было и остается хрупким и недостаточным барьером, отделяющим его от реального мира».

Кроме того, в своей новой книге она выстроила психологический портрет американского лидера на основе его детских травм и сложных взаимоотношений с отцом, о чем сообщила газета The Washington Post.

По мнению Мэри Трамп, одним из факторов, сформировавших мировоззрение дяди в детские годы, было стремление избежать неодобрения со стороны отца Фредерика Трампа. Так, она описывает отца как доминирующую фигуру, которая «уничтожила» нынешнего американского президента и разрушила его «способность развивать и испытывать целый спектр человеческих эмоций».

«Ограничивая Дональда в его собственных чувствах и сделав многие из них неприемлемыми, Фредерик препятствовал своему сыну в восприятии мира и подорвал его возможность жить в этом мире», – поделилась Мэри Трамп.

Ранее суд Нью-Йорка удовлетворил иск младшего брата президента США Дональда Трампа, временно запретив издавать книгу племянницы американского лидера, в которой может быть раскрыта скандальная информация о его семье.

Ранее младший брат президента США Дональда Трампа Роберт подал новый судебный иск, чтобы не допустить издание книги племянницы американского лидера после отказа суда запретить выход книги.

Daily Beast пишет, что в книге Мэри Трамп обвиняет Дональда и Фреда Трампов в причастности к смерти ее отца – Фреда Трампа-младшего, который страдал от алкоголизма и умер в 1981 году в возрасте 42 лет после сердечного приступа.

Напомним, в США вышла книга экс-помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, в которой Трамп представлен глупым и неадекватным.