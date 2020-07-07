На военной базе в Калифорнии произошла стрельба

07.07.2020, 20:08, Новости дня

В результате ЧП с огнестрельным оружием на базе морской пехоты в Калифорнии ранения получил один человек, сообщило командование Корпуса морской пехоты США.

«Один человек причинил себе огнестрельное ранение примерно в 8.30 (18.30 мск). В настоящее время ему оказывают медицинскую помощь, затем он будет доставлен в медицинское учреждение. На данный момент о других пострадавших не сообщается. Инцидент расследуется», – передает РИА «Новости» сообщение командования.

Отмечается, что на базе был объявлен приказ «всем в укрытие», сейчас распоряжение отменено.

«Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии). Подробности последуют», – говорится в сообщении командования.

Уточняется, что военная полиция отреагировала на сообщения о выстрелах примерно в 06.30 по местному времени и оцепила район. В командовании заявили, что не могут подтвердить задержание подозреваемого.

Инцидент произошел на базе Twentynine Palms (29 пальм), она является самой большой базой морской пехоты в США, где находится около 10 тыс. человек.

Напомним, в 2019 году на авиабазе ВМС США Пенсакола произошла стрельба, в результате погибли два человека. Позже шериф полиции округа Эскамбиа штата Флорида Дэвид Морган уточнил, что жертвами стрельбы на авиабазе ВМС США Пенсакола стали три человека, еще восемь человек получили ранения.

После стрельбы на территории авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида были задержаны шесть подданных Саудовской Аравии.

ФБР предположительно установило связь между международной террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России) и служащим ВВС Саудовской Аравии.