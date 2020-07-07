 

Amnesty International обещает следить за делом журналиста Сафронова

07.07.2020, 19:25, Новости дня

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что будет внимательно следить за делом советника главы корпорации «Роскосмос» и бывшего обозревателя газет «Коммерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова, который во вторник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене.

«Нам пока неизвестны детали, в чем конкретно обвиняется Иван Сафронов, – заявляет заявил исследователь Amnesty International по России Олег Козловский. – Однако нам хорошо известно, как в современной России журналисты подвергаются уголовному преследованию по совершенно надуманным основаниям… В одних случаях силовикам было достаточно вольной интерпретации расплывчато сформулированных в Уголовном кодексе составов преступления, в других потребовалась откровенная фабрикация свидетельств и доказательств, но во всех случаях очевидно преследовалась одна цель – заставить замолчать излишне критичных журналистов и показать другим, что с ними может случиться».

«Власти должны помнить, что история преследования российских журналистов и любая попытка засекретить материалы дела и скрыть от общественного внимания ход расследования неизбежно вызывают сомнения и вопросы относительно возможной политической мотивировации в деле Ивана Сафронова. Надеемся, что этого удастся избежать», – добавил Козловский.

Организация также призвала немедленно освободить всех участников одиночных пикетов в поддержку Сафронова, которые начались во вторник у здания ФСБ в Москве. В заявлении Amnesty International задержанные названы «узниками совести».

Сафронов написал ряд статей о российском военно-промышленном комплексе, в том числе о поставке российских истребителей Су-35 в Египет. Глава корпорации «Роскосмос» настаивает, что у Сафронова не было доступа к секретной информации.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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