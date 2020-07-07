 

Мятежники из Йемена пообещали обстреливать дворцы военачальников Саудовской Аравии

07.07.2020, 19:16, Новости дня

Йеменские боевики хуситского движения «Ансар Аллах» заявили о намерении наносить ракетные удары не только по военным объектам Саудовской Аравии, но и по дворцах причастных к агрессии против Йемена, сообщил представитель командования мятежников генерал Яхья Сариа.

«Мы призываем мирное население Саудовской Аравии не находиться рядом со штабами и базами, а также с дворцами военных преступников, которые станут нашими мишенями», – передает его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Манар».

По словам генерала, решение об обстреле дворцов военачальников Саудовской Аравии было принято после массированных бомбардировок жилых кварталов в йеменских городах.

В начале недели провинции Йемена Хадджа, Мариб, Эль-Джауф и Эль-Байда подверглись бомбардировкам, среди погибших есть мирные жители. Атаки усилились после успеха «Ансар Аллаха» в провинции Мариб. Хуситам удалось занять стратегические районы – Эль-Махлак и Эль-Хамрани.

В середине июня сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии сбила баллистическую ракету, стартовавшую с севера Йемена.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Россияне возмутились фото Ольги Бузовой на 9 Мая

19.05 / Вопрос дня: Как заказать лекарства онлайн?

18.04 / Глава Института нацпамяти сравнил решение “ЛНР” называть Луганск Ворошиловградом с “раздвоением личности”

03.05 / Рекомендации по самоизоляции должны быть готовы к 5 мая

26.05 / В Китае создана система прогнозирования распространения коронавируса

05.06 / Участники «Молодежки ОНФ» в Северной Осетии помогли устранить последствия урагана

28.06 / Падение автобуса с моста в Варшаве. Водитель признался, что употреблял амфетамин

15.04 / Вирусолог отреагировал на прекращение финансирования ВОЗ со стороны США

19.05 / Авиасообщение между Украиной и миром может быть возобновлено в июне – Ляшко

29.06 / Чуров назвал тройное голосование россиянки в Израиле провокацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска