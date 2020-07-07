 

ВОЗ не исключила возможности передачи коронавируса по воздуху

07.07.2020, 19:16, Новости дня

Возможность передачи COVID-19 по воздуху нельзя исключать, но необходимо дополнительно изучить все свидетельства, сообщила технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

«Возможность воздушной передачи вируса в общественных местах, при особенных условиях, когда это закрытые, плохо проветриваемые помещения с большим количеством людей, нельзя исключать. Однако необходимо собрать свидетельства и интерпретировать их, и мы будем поддерживать это», – передает РИА «Новости» слова Аллегранци.

Ранее сообщалось, что почти 240 ученых из 32 стран призвали ВОЗ признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухе значительным фактором распространения инфекции. Согласно их исследованиям, коронавирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.



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