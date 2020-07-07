 

“Река покрыта бутылками, словно грязным ковром”. Президент Венгрии попросил Зеленского не загрязнять Тису

07.07.2020, 17:45, Новости дня

Президент Венгрии Янош Адер призвал украинского главу государства Владимира Зеленского обратить внимание на проблему загрязненности реки Тиса. Письмо Зеленскому, датированное 3 июля, было опубликовано на сайте Адера 7 июля.

“Я был очень опечален, узнав, что Тиса, в которой поднялся уровень воды из-за недавних дождей, вновь принесла большое количество отходов из Украины в Венгрию. В основном, это пластиковые бутылки, которые покрывают поверхность реки, словно грязный ковер”.

Адер указал, что загрязнение “оказывает серьезное влияние на дикую природу, которая особенно чувствительна к всевозможным изменениям окружающей среды после загрязнения [реки] цианидом в Румынии в 2000 году”.

Венгерский президент напомнил Зеленскому, что правительство Венгрии “неоднократно обращалось за помощью к украинским властям, но их постоянная готовность к сотрудничеству до сих пор сопровождалась незначительными действиями и еще меньшим улучшением ситуации”.

Он заявил, что разочарован продолжающимся загрязнением Тисы и призвал не допускать подобного в будущем.

“Я с уважением прошу вас еще раз использовать свое влияние, чтобы как можно скорее найти решение проблемы загрязнения нашего общего сокровища – Тисы – мусором. Я считаю, что решительные действия украинских властей (создание инфраструктуры для сбора, рекуперации и утилизации отходов) и сотрудничество населения могли бы гарантировать, что мусор больше не попадет в реку при любом существенном повышении уровня воды”, – заявил Адер.

Аналогичное письмо, касающееся загрязнения реки Сомеш (левый приток Тисы, протекающий по территории Румынии и Венгрии), Адер направил президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Агентство Reuters отмечает, что в Офисе президента Украины и администрации румынского главы государства оперативно не смогли предоставить комментарий по поводу писем Адера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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