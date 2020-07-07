Захарова спрогнозировала перестройку соцсетей

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07.07.2020, 16:08, Новости дня

В сфере социальных сетей в мире предстоит перестройка, соцсети будут меняться и испытывать на себе давление или влияние, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы видим уже капитальное начало перестройки, модерации, законодательного оформления социальных сетей. Если до этого, на протяжении нескольких лет, это была такая прелюдия, то сегодня, конечно, эта среда будет испытывать на себе либо давление, либо влияние, но она будет так или иначе, безусловно, меняться», – передает РИА «Новости» ее слова.

Захарова отметила, что на сегодняшний день главной угрозой в медиасреде являются фейки.

«Много лет основной угрозой называлась пропаганда, вспомните, на этом все строилось: основным душителем свободы СМИ, невозможностью развития журналистики, препятствием для работы журналиста называлась именно пропаганда», – добавила представитель МИД.

По ее мнению, «зло пропаганды меркнет по сравнению с той угрозой, которую несут фейки».

«Потому что вы можете сопротивляться пропаганде, у вас для этого есть инструментарий, есть в том числе законы, для этого были созданы мировые международные институты, для этого создавалась гражданское общество», – отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что «пропаганде можно противодействовать, фейкам же невозможно».

Ранее сообщалось, что мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» открыла новую образовательную онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации», участников которой научат отличать фейки.



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