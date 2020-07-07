Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тыс. рублей

07.07.2020, 16:08, Новости дня

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю. В частности, закон усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тыс. рублей и вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 тыс. рублей.

В данный момент банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тыс. рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности, передает РИА «Новости».

Закон вводит контроль таких операций независимо от характера хозяйственной деятельности юрлица.

Кроме того, контролироваться будут операции на сумму от 600 тыс. рублей при зачислении или списании со счета (вклада) иностранной структуры без образования юрлица и при осуществлении лизинговых платежей, а также выплаты юрлицу страхового возмещения или получение от юрлица страховой премии.

Вместе с тем из-под контроля выводится обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, перевод денег за границу на счет анонимного владельца и поступление средств с него, денежные переводы, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Не будет контролироваться получение имущества по договору лизинга, однако сохранится контроль за предоставлением имущества по данным договорам.

Законом вводится обязательный контроль почтовых переводов денежных средств и возврата неиспользованного остатка денег, внесенных в качестве аванса за услуги связи, при сумме таких операций от 100 тыс. рублей. Пороговая сумма операций второго и последующих зачислений (списаний) денежных средств при осуществлении расчетов по гособоронзаказу снижается до 10 млн с 50 млн рублей.

По действующему законодательству, организации обязаны информировать Росфинмониторинг при возникновении подозрения, что какая-либо операция направлена на легализацию преступных доходов или финансирование терроризма.

С 1 марта 2022 года закон обязывает организации в таких случаях представлять и сведения о действиях клиента или его представителя, связанных с подобными операциями, а также имеющуюся информацию о бенефициарном владельце.

Помимо этого, для организаций, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом, вводится дифференцированный подход к предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Для каждой организации (кредитные, страховые, лизинговые организации, операторы лотерей, азартных игр, инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) определен свой вид операций, подлежащих контролю.

Закон вступит в силу через 180 дней после официальной публикации, за исключением положений, для который установлен иной срок.

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