Дело против основателей Nginx закрыли

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07.07.2020, 14:53, Новости дня

Дело в отношении основателей сервера с открытым исходным кодом Nginx закрыто, эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел России.

«Уголовное дело, возбужденное 4 декабря 2019 года по факту нарушения авторских прав ООО «Рамблер Интернет холдинг» при разработке программного обеспечения Nginx, 18 мая 2020 года прекращено по пункту 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления). Принятое решение проверено надзирающим органом и не отменено», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года менеджмент компании Rambler по поручению совета директоров попросил правоохранительные органы прекратить уголовное дело по Nginx. Позже «Яндекс» назвал конфликт Rambler и Nginx плохим сигналом для программистов.

Основной продукт Nginx – веб-сервер, способный масштабироваться до сотен тысяч параллельных соединений. На начало прошлого года компания Nginx заняла третье место в мире по популярности среди веб-серверов: число сайтов, обслуживаемых компанией, превысило 450 млн, или более 25% всех сайтов в мире.



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