 

Самый массовый ЕГЭ прошел без сбоев

07.07.2020, 14:48, Новости дня

Самый массовый Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку прошел на высоком организационном уровне и без сбоев, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Ведомство сообщило, что «самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел в штатном режиме, без сбоев и нарушений», передает ТАСС.

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что все субъекты России готовы к проведению кампании по сдаче единого государственного экзамена. В 2020 году ЕГЭ сдают 714 тыс. выпускников.

Напомним, в середине июня Минпросвещения России утвердило расписание ЕГЭ. Первый экзамен состоялся 3 июля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / “Может понадобиться не один миллиард гривен”. Зеленский обратился к жителям пострадавших от паводка регионов

25.06 / Руководитель “Электротяжмаша” будет временно отстранен от должности по собственной просьбе

07.07 / На территории бизнес-центра в Петербурге сгорели восемь автомобилей

15.06 / Голосование по поправкам в Конституцию начинается для россиян за границей

17.04 / В новом многофункциональном центре в Нижнем Новгороде завершен монтаж медоборудования

08.05 / Доктор Мясников возмутился заявлением блогерши о «платном» интервью

16.04 / Трамп: губернаторы должны самостоятельно принять решение об открытии экономики своих штатов

08.05 / В Москве появился новый метод тестирования на коронавирус

04.06 / В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что у компании отсутствует задолженность перед Одесским припортовым заводом

02.05 / В 2020 году трудовые мигранты переведут в Украины на $2,6 млрд меньше – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска