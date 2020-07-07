 

Девять областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина

07.07.2020, 14:25, Новости дня

По состоянию на 7 июля девять областей Украины не отвечают условиям ослабления карантина. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Неудовлетворительные показатели зафиксированных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения – на Волыни и Закарпатье, в Ивано-Франковской, Ровенской и Харьковской областях.

Негативная динамика фиксируется на Волыни, а также в Донецкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Помимо этого, на Закарпатье по-прежнему превышены допустимые нормы загруженности больниц, а в Донецкой, Одесской и Черниговской областях проведено недостаточное количество лабораторных тестов на COVID-19.

Киев соответствует требованиям смягчения карантинных ограничений.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия трем критериям.

За последние сутки коронавирус в Украине выявили у 564 человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине теперь составляет 49 607, умерли 1283 человека, 22 193 инфицированных уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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